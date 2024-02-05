再生波折 波音飛機出現鑽孔差距 將延宕約50架737Max交機

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 18:58

波音公司 (BA-US) 周日 (4 日) 表示，在供應商 Spirit AeroSystems (SPR-US) 發現部分機身上有兩個誤鑽的孔後，該公司將被迫對約 50 架未交機的 737 Max 飛機進行更多檢查，這可能會延後近期的交機。

之前業內消息人士透露，在窗框鑽孔發現了間距問題，但波音表示，安全性並未受到影響，現有 737 飛機可以繼續飛行。

波音商用飛機公司執行長迪爾在給員工的信中說，「上周四 (1 日) 一家供應商通知我們，部分 737 機身有不合格問題。我要感謝供應商的一名員工，他向經理指出兩個孔可能沒有完全按照我們的要求鑽出。」

迪爾表示：「雖然這種潛在情況並不直接影響飛行安全，並且所有 737 飛機都可以繼續安全運作，但我們目前將不得不對大約 50 架未交機的飛機進行返工。」

消息人士表示，檢查的重點是 Spirit 提供的窗框組件上兩個孔的位置可能不正確，這種情況被稱為「短邊距」。

他們補充說，截至周五 (2 日) 已在 22 架機身發現「不合格」或品質缺陷，占波音和 Spirit 之間生產系統至今檢查的 47 架機身近半，並且可能存在於一些正在營運的 737 飛機中。