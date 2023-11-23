別和財神爺擦身而過！8張發票千萬獎嘸人領 最低僅花26元

下一期 (9、10 月期) 統一發票將於本周六 (25 日) 開獎，但 7、8 月期的 1000 萬特別獎還有 8 張無人領取，最低消費金額為超商飲品 26 元，另外，200 萬元特獎也有 5 張無人領取，財政部提醒，領獎期限至明 (2024) 年 1 月 5 日止，別和財神爺擦身而過。

今年 7、8 月期統一發票中獎號碼開出，特別獎 (1000 萬元)「21981893」；特獎 (200 萬元)「39597522」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「09505831」、「54219897」、「17469638」。發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

財政部公布，7、8 月期還有 13 張大獎發票靜候得主現身，其中有 4 張千萬特別獎的消費皆低於百元，主要購買飲品、食品，最低消費金額為 26 元，獎落新竹市東區大學路的統一超商，另 3 張則落在新北市三重區大同北路統一超商、彰化縣芬園鄉芬草路的全聯及台中市西屯區黎明路的新井茶。

至於其他未領千萬獎的發票，財政部公布消費地點及明細，分別為台北市內湖區文湖街的五棧小館，消費 700 元；桃園市桃園區中山路 SKODA 汽車修配廠，工資 630 元；台中市烏日區中山路統一超商消費菸品 100 元；苗栗縣苗栗市中山路的全家超商消費菸品 100 元。

財政部提醒民眾趕緊找找身邊的發票，並在明年 1 月 5 日前完成兌領，以免和千萬、百萬大獎擦身而過。

財政部也呼籲民眾可下載統一發票兌獎 App，申請或綁定手機條碼，將各式載具完成歸戶，除了可即時領獎，讓獎金不漏接外，每期還有雲端發票專屬獎，總獎金逾新台幣 9.6 億元。