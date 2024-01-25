112年11、12月期統一發票開獎 千萬特別獎「63603594」

112 年 11、12 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「63603594」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「73155944」，本期中獎發票自今年 2 月 6 日開始兌領，期限至 5 月 5 日止。

去年度 11、12 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「63603594」；特獎 (200 萬元)「73155944」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「94985899」、「57283420」、「62825278」。

若您的發票號碼與頭獎末 7 碼相同，將可獲二獎 4 萬元，三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

財政部鼓勵民眾下載統一發票兌獎 APP，完成設定帳戶、載具歸戶後，即可立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金匯入帳戶、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處。

而雲端發票除一般獎項外，還能享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，每期包含百萬元獎 30 組、二千元獎 1 萬 6 千組、八百元獎 10 萬組及五百元獎 165 萬組，總獎金高達 9.67 億元，對獎機會多 1 次。