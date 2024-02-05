【量大強漲股整理】2024年迎接金龍年，到底該留意哪六大主流股，有機會表現？

鉅亨研報 2024-02-05 16:44

台股今日封關，開低走高，指數終場上漲 36.14 點，收在 18096.07 點，成交量 3159.01 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 61.72 億元；自營商賣超 44.23 億元；投信賣超 24.77 億元；三大法人合計賣超 130.72 億元。

美股上週五四大指數再度集體收紅，除了費半，其餘三大指數皆創下歷史新高，美國 1 月就業成長遠高於預期，非農就業人口增加 35.3 萬人，市場預期僅 18.5 萬人，遠高於預期，就業市場仍表現暢旺，再次打壓市場對 Fed 的降息預期，推斷 Fed 的後續方向，市場焦點轉向於春節假期間公布的 CPI、PPI 通膨數據；個股方面，(META-US) Meta，市值飆漲 2000 億美元，創美股史上最大單日增幅， (AMZN-US) 亞馬遜，大漲近 8%，市值超越了 Alphabet，(NVDA-US) 輝達、(AMD-US) 超微，皆上漲 4~5%，AI 仍是美股財報季最熱話題；台股方面，(2330-TW) 台積電，早開高上漲 10 元，不過由於適逢封關日中小型股賣壓出籠，拖累台股盤中一度下跌 60 點，不過回測五日線後買盤回籠，接近午盤台股翻紅，最終收在 18096.07 點，在美國納斯達克創下歷史新高之下，台股最後一天封關日收紅走高，完美封關。

迎接全新的 2024 年金龍年，佳螢預期台股在農曆封關後，將有不錯表現，新春開紅盤後佳螢認為 AI 還是主流族群，伴隨應用擴大相關的，半導體產業、ASIC 網通、車用、摺疊機將會受惠將會受惠，而矽光子、網通也是可留意的重點，然而眾多族群中又有哪些潛力股有機會脫穎而出？

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師