〈台股盤中〉台積電率AI股力抗空方 兔年封關拚守萬八
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-05 11:06
台股兔年封關最後一個交易日，今 (5) 日早盤受到年前賣壓調節影響，一度失守萬八，最低至 17992 點，在台積電 (2330-TW) 率 AI 股上攻力抗空方，加上聯發科 (2454-TW) 午盤回神，大盤跌幅收斂至平盤震盪，估成交量 3200 億元。
觀察電子三雄今日表現，台積電跳空開高震盪，漲幅約 1%，站回所有短均；聯發科開低震盪走揚，午盤由黑翻紅；鴻海 (2317-TW) 嘉年華會甫落幕，董事長劉揚偉看好，今年營運會比去年好一些且 AI 伺服器會非常好，不過今日股價不給力，在平盤震盪。
AI 股持續強勢上攻、押寶抱股過年，廣達 (2382-TW) 漲幅約 1%、緯創 (3231-TW) 勁揚近 3%；金像電強漲逾半根停板，台光電、技嘉、建準、光寶科、宏碁、雙鴻、英業達都站穩盤上。
高價股今日成壓盤重心，僅世芯 - KY、譜瑞 - KY 力守盤上，其餘皆表現弱勢，其中，創意打入跌停價 1435 元，川湖跌幅逾 6%，祥碩也下跌逾 3%，信驊、力旺、大立光、緯穎、M31 跌幅約 1%。
IC 設計公司神盾 (6462-TW) 集團連日飆漲後今日賣壓湧現，神盾重挫逾半根停板，安格、安國股價雲霄飛車，開高打入跌停；芯鼎、迅捷跌幅也達 7-8%。
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軸承雙雄兆利、富世達走揚，富世達勁揚逾 7%、兆利漲幅逾 4%；華為概念股同樣吸金，宏捷科、健鼎、華通、精元、雙鴻等表現都不俗。
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