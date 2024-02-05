〈台股盤中〉台積電率AI股力抗空方 兔年封關拚守萬八

台股兔年封關最後一個交易日，今 (5) 日早盤受到年前賣壓調節影響，一度失守萬八，最低至 17992 點，在台積電 (2330-TW) 率 AI 股上攻力抗空方，加上聯發科 (2454-TW) 午盤回神，大盤跌幅收斂至平盤震盪，估成交量 3200 億元。