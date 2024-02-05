超級刮刮樂 彰化刮出首張2000萬超級紅包 幸運得主屬龍的

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 17:24

果然龍來旺，台彩今天公布，今年第一位刮中 2,000 萬頭獎得主在彰化，刮中頭獎的是住在彰化、生肖屬龍的婦人。另一張「大發利市」頭獎 500 萬元則落在台北市中山區，是一位新住民女性。目前還有多張 50 萬至 200 萬的獎項尚未刮出，請加緊把握。

台彩指出，今年刮刮樂「2,000 萬超級紅包」第一個頭獎得主在彰化刮出。刮中頭獎的是位住在彰化生肖屬龍的婦人，過去偶爾會買彩券，但是從來沒有買過面額兩千元的刮刮樂，看到「2,000 萬超級紅包」的廣告覺得很吸引人，臨時起意決定順路前往位於彰員路的「鴻道公益彩券行」買，隨手挑了幾張刮刮樂帶回家刮，想不到第一次買面額兩千元的刮刮樂就幸運刮中頭獎 2,000 萬元，中獎人領獎時表示應該是平常虔誠的拜佛所以觀音佛祖庇佑，領完獎打算去廟裡拜拜謝神，也打算把獎金拿來買房子。

至於幸運刮出刮刮樂「大發利市」頭獎 500 萬元的幸運兒則在台北市中山區，是一位女性新住民，據代理人邱先生表示：第 5 屆公益彩券開賣沒幾天，這位女子進店購買的第一張刮刮樂就幸運刮出頭獎 500 萬元，中獎後女子興奮不已頻頻向店員道謝，並表示一直以來很喜歡彩券行店內陳設，擺滿各式招財進寶符、令旗、金雞及發財水，讓她直覺就會刮到大獎。代理人邱先生也很開心店裡售出頭獎 500 萬元的彩券，感到與有榮焉。