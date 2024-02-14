開工日後爽領勞保局給付紅包 這一天最多人領 入帳近2萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-14 12:10

農曆春節假期近尾聲，明 (15 日）開始上班，勞保局共 14 項給付也將自 15 日起開始陸續發放 ，2 月 27 日將同時給付勞保年金、職保年金及勞退月退休金，當天領取人數最多，高達 178.4 萬人，平均每人領取 18672 元。

因為過完年第一天上班是 2 月 15 日，勞保局當天即開始發放許多給付，包括國民年金保險喪葬給付、老農津貼、農民月退休儲金、國民年金保險生育給付、勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金等 14 項。

據勞保局統計，去年 11 月領取勞保 3 大年金給付總人數達 178.4 萬人，領取總金額 333.1 億元，平均每人領取 18672 元。其中，領取老年年金人數達 173.1 萬人，總金額 326.4 億元，平均每人領到 18856 元；遺屬年金 4.8 萬人，平均每人 12796 元；失能年金 4942 人，平均每人 11211 元。

國民年金保險老年年金給付，11 月請領人數達 141.9 萬人，請領總金額 55.7 億元，平均每人領到 3924 元。遺屬年金則有 12 萬人領取，總金額 4.97 億元，平均每人領取 4142 元。

國民年金保險喪葬給付核付 873 人，核付金額 8556.8 萬元，平均每人領取 98016 元。

春節後至 2 月底，勞保局各項給付入帳日期如下：

2024/02/15 國民年金保險喪葬給付

2024/02/20 老農津貼、農民月退休儲金

2024/02/22 國民年金保險生育給付

2024/02/23 國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

2024/02/27 勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金