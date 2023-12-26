保誠人壽調查：期望退休金增至近1600萬元 無退休打算比例攀高

台灣逐漸邁入超高齡化社會，在通膨及老年醫療費等因素下，許多人對於退休生活的期望與準備正在改變。根據保誠人壽最新調查指出，雖然逾 8 成有退休規劃者保有樂觀想像，然而，經濟及健康因素的考量讓他們的期望退休金總額較去年大幅增加 122 萬元，提升至近 1600 萬元，且有 54.2% 是 40 歲 (含) 以前即開始準備，32.8% 覺得自己會延後退休；而沒有退休打算的比例則上升至 18.4% 的高點。

保誠人壽已經連續六年進行退休調查，持續追蹤及了解民眾對退休的想望及憂慮。隨著通膨、持續的家庭支出，以及國人平均餘命逐年增加等因素，今年的調查發現，有退休計劃者 (81.6%) 為近三年來比例最低的；沒有退休打算 (18.4%) 的比例則來到一個新高點，與去年相較上升 8.2%。整體來看，經濟收支面與維持身心健康為不想退休者的主要考量。

本次調查也發現，41.1% 的三明治族有退休金規劃，其平均每月投入的金額近 1 萬 6 千元，並認為「自己的儲蓄」(80%)、「投資理財收入」(58.8%)、「政府提撥的退休金」(45.2%)、以及「我的保險金」(43.8%) 是最有保障的退休生活費來源。

保誠人壽指出，調查顯示，臨屆退休，民眾感到最不安的原因是「自己的健康狀況不穩定」(59.1%)、「退休金不足 / 儲蓄未達期望金額」(51.7%) 及「家人健康狀況不穩定」(48.5%)。進一步探討，發現 48.9% 有退休規劃的受訪者，對於退休規劃準備的壓力值超過「5 分」（以 0-10 分計算），其中 40 歲以下受訪者較有感受到退休規劃準備的壓力。

再仔細觀察占台灣人口超過八成的三明治族，他們作為家中支柱同時要準備退休，在現階段最擔憂的大包括「長輩的健康及照顧」(66.9%)、「自身的健康」(52.5%) 以及「子女的學業、婚嫁、工作」(46.4%)。

探討有做退休金理財規劃者準備退休金的工具，主要為「股票」(71%)、「台幣或外幣活／定存」(68.7%)，其次是「保險」(57.7%)。整體平均約為 6.8 個月會檢視一次理財規劃，其中預計在 50 歲前退休者約 5.8 個月檢視一次；預計在 51~60 歲退休者約 5.9 個月檢視一次，相對較常檢視理財規劃。

而無退休規劃則較久者，約 7.8 個月才檢視一次，長期穩健理財規劃以及保障對於三明治族至關重要，保誠人壽提醒三明治族應定期檢視保障需求，讓不同人生階段的保障及資產都獲得全面防護。