國民年金6項年金全面調升277-372元 2月底入帳 172萬人受惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-30 19:29

反映通膨，為照顧更多的經濟弱勢民眾，將自本 (113) 年 1 月起，全面調增國民年金 6 項年金給付金額，分別調高 277 - 372 元，調增後的年金給付將在 2 月底首次入帳，約有 172 萬人可受惠。

為加強照顧弱勢民眾，避免因通貨膨脹影響其基本經濟生活，國民年金法第 54 條之 1 明定， 6 項具津貼性質之年金給付，自 101 年起定額調整；其後每 4 年參照最近一年消費者物價指數 (CPI) 較前次調整之前一年度 CPI 成長率調整。

依行政院主計總處公布之 112 年 CPI 較 108 年成長 7.34%，故衛生福利部公 告自 113 年 1 月 1 日起，國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、 遺屬年金給付基本保障及原住民給付等 4 項，由新臺幣 3,772 元調增為 4,049 元，每月增加 277 元，身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年 金等 2 項，由 5,065 元調增為 5,437 元，每月增加 372 元。