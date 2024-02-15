公保準備金112年度賺661.16億 收益率近16％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-15 16:46

銓敘部今天公布，112 年 12 月底止公保準備金整體運用金額為 3,692.32 億元，累計總收益達 661.16 億元，採市值法的年收益率達 15.98%，終於由虧轉盈；銓敘部說明，從公保準備金的收益率反映全球經濟正從地緣政治等壓力中復甦，銓敘部將持續督促臺銀審慎採取穩健投資策略，以提升準備金運用績效。。

去 (112) 年受到地緣政治風險、美國聯準會 (Fed) 貨幣政策、市場殖利率變化、經濟及企業獲利表現等不確定因素持續影響，金融市場波動大，惟通膨降溫，第 4 季美國聯準會利率連 3 凍，美歐等央行降息預期升溫，加以全球經濟狀況仍屬穩健，激勵股市走揚。

銓敘部監理司司長李洪琳表示，112 年截至 12 月底止，MSCI 全球指數及臺灣加權股價指數分別上漲 22.20％、26.83％。公保準備金以資產配置方式均衡布局國內外金融市場，112 年度截至 12 月底止，整體運用金額為 3,692.32 億 元，累計運用收益為 661.16 億元，採市值法之年收益率達 15.98％。