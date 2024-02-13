〈喜迎金龍年〉需求疲軟+地緣政治因素 元月外銷訂單恐再下探

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-13 10:40

經濟部統計處本月底將公布今年元月外銷訂單統計結果，由於全球經濟成長放緩、終端需求疲弱導致業者下單轉向保守，加上地緣政治風險等不確定因素未減，預期今年 1 月外銷訂單金額仍將呈現雙減。

統計處估 1 月外銷訂單金額恐低於 400 億美元，不只呈現月減，年減幅擴大至 15.8-20%。其原因包含第 1 季為電子產業淡季，加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍存，復因紅海衝突升溫，恐干擾全球景氣復甦力道。

不過，統計處強調，隨著高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上我國半導體產業具競爭優勢，均有助於維繫外銷訂單動能。

據外銷訂單受查廠商對 2024 年 1 月接單看法，預期接單將較 2023 年 12 月增加的廠商家數占 16.8%，持平者占 53.8%，而減少者占 29.4%，按家數計算之動向指數為 43.7；按接單金額計算之動向指數則為 46.5，預期 2024 年 1 月整體外銷訂單金額將較 2023 年 12 月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 43.3、49.7 及 46.2。