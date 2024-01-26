鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 12:48

兆豐金控昨（25）日順利完成現金增資，本次現金增資普通股 3.5 億股，每股定價 33 元，共募資總額 115.5 億元，為今年金控首家完成現金增資，增資新股預定於 31 日掛牌交易。由於部分投資人放棄認購，使泛公股的持股比重上揚，達到 27.67%。

兆豐金控睽違 8 年後，昨天再度再度辦理現金增資，本次現增後，兆豐金股本將提高至 1,440 億元，所募資金將用於轉投資兆豐保險、償還債務及充實營運資金暨強化財務結構。

兆豐金董事長雷仲達表示，感謝投資人的肯定與認同，集團全體公司將持續努力提升獲利，以實際績效表現，回應股東對於兆豐金的支持。

兆豐金去年經營績效亮眼，獲利創歷史新高，稅後盈餘 332.38 億元、年增率 81%，每股稅後盈餘（EPS）2.37 元，穩坐公股金控龍頭寶座。

由於兆豐金歷年獲利及股息穩定，深獲投資人青睞，加上 112 年獲利爆發，激勵投資人對本次現金增資反應熱烈，繳款踴躍，法人股東幾乎全數參與，股東繳款率超過 9 成。

兆豐金泛公股的比重，這次自 27.62% 再增加 0.05 個百分點至 27.67%。兆豐金表示未認足的股份，則在維護泛公股持股比率考量下，完全未洽任何自然人，全數由泛公股機構認購。