慎防年節前投資詐騙！兆豐證提「三不」口訣防詐

去年投資詐欺在各類型詐欺犯罪中增加最多，隨著農曆新年消費高峰期到來，兆豐證券今 (25) 日再次提醒民眾，更要小心看緊荷包，建議用三不口訣「不加不聽不用」強化自身防詐免疫力。

圖表：兆豐證提供。

據內政部警政署統計，去年前 10 月詐欺犯罪件數年增 7000 件，增幅近 30%，又以「投資詐欺」增加最多達 3748 件，增幅 71%，另金管會統計，去年接獲投資詐騙陳情案件數創近 3 年的新高紀錄。

而兆豐證券去年也接獲數起在 LINE 投資群組中勸誘客戶開立複委託帳戶並投資冷門海外股的詐騙案例，幸遭兆豐證券員工成功識詐並攔阻客戶上當，因此特別提醒民眾慎防可疑資訊，加強識詐與防詐觀念。

兆豐證券呼籲民眾留意，近來股票推薦詐騙態樣頻傳，詐騙集團常以電話、簡訊、或社群媒體貼文方式，邀請投資人加入股票討論或推薦群組，以詐取個人財物或個資。

為與全民共同防範投資詐騙，兆豐證於官網設立「防詐騙宣導專區」，提供防詐宣導影片等多項資訊。

兆豐證也建議民眾用「不加不聽不用」的三不口訣來堵詐。

第一「不加陌生投資群組」：詐騙集團多以社群媒體或簡訊方式邀請加入投資群組，再由其他假帳號不斷附和追捧假老師或假冒成券商，藉機要求民眾匯款。

第二，「不聽來源不明資訊」：投資需深入了解商品並評估適合度，切勿盲目聽信明牌。

第三，「不用保證獲利 APP 或投資平台」：不點不明的連結或是下載保證獲利 APP 及投資平台，因不明網路連結可能被用以藉機盜取個資。