實體加網路全方位守護 兆豐銀去年成功阻詐逾2億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-30 19:33

兆豐銀行為守護客戶打擊詐騙，建構全面性的防護網，在 ATM、網路銀行、行動銀行交易時設立提醒訊息，與公部門合作聯防，以及透過判斷各種交易型態，建置預警機制提前抓出疑似詐騙帳戶，去 (112) 年一整年成功阻詐超過新台幣 2 億元，較前一年績效翻倍成長。

歲末最開心的事莫過於年終獎金入袋，但也是詐騙集團蠢蠢欲動大賺紅包的時間，除了透過各種管道投放「保證獲利」、「穩賺不賠」的假投資廣告，也會利用網路社交軟體假意寒暄，哄騙民眾掉入投資陷阱。兆豐銀行提醒民眾反詐「五不」:「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料、「不信」可疑資訊，就能防範詐團陷阱。

兆豐銀行積極阻詐、強化多項措施，包括導入國際標準 ISO 10002 客訴品質管理系統、增進客訴處理品質及臨櫃服務滿意度等，兆豐銀行推動公平待客不遺餘力，努力實踐金融友善的服務環境，落實「待客如親」的核心價值。

除了強化硬體設施阻詐，兆豐銀行分行服務人員絕對是最佳阻詐尖兵，透過聊天關懷，致力戳破詐騙故事，近期就常遇到客戶聲稱房屋裝潢、買房、償還欠款、投資股票要匯款或提領現金的案件，行員在關懷過程中，不斷嘗試突破詐團話術，雖然過程會受到客戶的質疑及不滿，但行員還是苦口婆心勸說，甚至多管齊下，通報警方一起說服客戶取消交易，為客戶權益把關。