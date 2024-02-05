〈焦點股〉緯創今年AI有望三位數成長 股價衝破120元大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-05 10:48
台股今 (5) 日封關走弱，不過緯創 (3231-TW) 逆風勁揚，執行長林建勳上周五 (2 日) 於旺年會時指出，緯創 AI 相關業務今年有望三位數成長，激勵緯創今日股價開高走高，衝破 120 元大關，站上所有均線。
緯創今天以 121 元開出後走高，最高漲至 124 元，漲幅約 2.5%，成交量也暫居冠軍，超過 8.5 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，法人連 2 買，合計買超 3 萬張，其中外資更於上周五加碼 2.8 萬張。
林建勳上周五指出，AI 目前仍處剛開始發展的階段，未來會有高度的成長，緯創在 AI 方面今年則可望有三位數成長的表現。林建勳更指出，今年有信心交出比去年更好的成績。至於 PC 部分，林建勳則認為今年會小幅成長，AI PC 明年開始才會有較大動能，仍看好 PC 長期發展。
展望今年，董事長林憲銘則指出，今年整體經濟不確定因素仍多，不看好今年總經，雖不至於衰退但也不會有大成長，不過他也表示，今年科技的發展主軸仍然圍繞著 AI。
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