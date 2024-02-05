【總經焦點】Fed澆熄市場降息預期，利率政策怎麼發展？一文掌握最新重點

在會議聲明方面，Fed 大幅修改措辭，針對經濟狀況的描述，將「第三季經濟的強勁增長已經放緩」修改為「經濟活動在穩健擴張」，並刪除了與銀行危機相關的描述，顯示 Fed 認為金融體系的不確定性有降低，除此之外，Fed 也不再提及再次緊縮的言論，反而在聲明中新增「在通膨持續向 2% 邁進更有信心之前，不適合降低利率」，顯示降息的時機還未到，聯準會主席 Powell 在會後訪談中，也有明確表示三月不可能降息。