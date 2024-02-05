【總經焦點】Fed澆熄市場降息預期，利率政策怎麼發展？一文掌握最新重點
鉅亨研報 2024-02-05 10:17
一、上週盤勢與本週大事 - 美國超級財報週，Meta 財報公佈後股價飆漲
亞馬遜、Meta、蘋果、Alpahbet 等公司在上週公佈去年第四季的財報，其中亞馬遜營收獲利優於預期，股價盤後漲幅超過 7%；Meta 營收超乎預期，更宣布將首度發放股利，盤後漲幅超過 15%；蘋果雖然營收睽違一年再度重返成長，但由於中國市場持續疲軟，盤後跌幅逾 2%；Alpahbet 由於廣告收入不如預期，盤後跌幅超過 5%。
二、Fed 利率決議焦點彙整 - Fed 大幅修改前瞻指引，三月不降息的立場堅定
1 月 FOMC 會議上，所有委員一致決議不再升息，政策利率區間維持在 5.25% - 5.50%，並維持每月減持 600 億美元公債、350 億美元 MBS 的目標不變，符合市場預期。
在會議聲明方面，Fed 大幅修改措辭，針對經濟狀況的描述，將「第三季經濟的強勁增長已經放緩」修改為「經濟活動在穩健擴張」，並刪除了與銀行危機相關的描述，顯示 Fed 認為金融體系的不確定性有降低，除此之外，Fed 也不再提及再次緊縮的言論，反而在聲明中新增「在通膨持續向 2% 邁進更有信心之前，不適合降低利率」，顯示降息的時機還未到，聯準會主席 Powell 在會後訪談中，也有明確表示三月不可能降息。
完整內容可到豐雲學堂閱讀！
延伸閱讀：
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇