search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
台股

【總經焦點】Fed澆熄市場降息預期，利率政策怎麼發展？一文掌握最新重點

鉅亨研報 2024-02-05 10:17

news-cover-image
【總經焦點】Fed澆熄市場降息預期，利率政策怎麼發展？一文掌握最新重點。(圖:shutterstock)

一、上週盤勢與本週大事 - 美國超級財報週，Meta 財報公佈後股價飆漲

亞馬遜、Meta、蘋果、Alpahbet 等公司在上週公佈去年第四季的財報，其中亞馬遜營收獲利優於預期，股價盤後漲幅超過 7%；Meta 營收超乎預期，更宣布將首度發放股利，盤後漲幅超過 15%；蘋果雖然營收睽違一年再度重返成長，但由於中國市場持續疲軟，盤後跌幅逾 2%；Alpahbet 由於廣告收入不如預期，盤後跌幅超過 5%。

二、Fed 利率決議焦點彙整 - Fed 大幅修改前瞻指引，三月不降息的立場堅定

1 月 FOMC 會議上，所有委員一致決議不再升息，政策利率區間維持在 5.25% - 5.50%，並維持每月減持 600 億美元公債、350 億美元 MBS 的目標不變，符合市場預期。

在會議聲明方面，Fed 大幅修改措辭，針對經濟狀況的描述，將「第三季經濟的強勁增長已經放緩」修改為「經濟活動在穩健擴張」，並刪除了與銀行危機相關的描述，顯示 Fed 認為金融體系的不確定性有降低，除此之外，Fed 也不再提及再次緊縮的言論，反而在聲明中新增「在通膨持續向 2% 邁進更有信心之前，不適合降低利率」，顯示降息的時機還未到，聯準會主席 Powell 在會後訪談中，也有明確表示三月不可能降息。

完整內容可到豐雲學堂閱讀！

延伸閱讀：

1.    JG：還在因為高報酬會負擔高風險而恐懼？「3 關鍵」造就 20 年的專職交易人生

2.    00733 富邦台灣中小 ETF：配息、殖利率、成分股、換股時間與選股邏輯介紹

3.    法人籌碼跟著走 / 豐學 PRIME 1+1 方案年度最優惠五折！前 60 名再送 2024 股民助攻曆






Empty
Empty