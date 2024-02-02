〈創意法說〉Q1營收下滑個位數 全年增個位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-02 15:42

ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (2) 日召開法說會，總經理戴尚義表示，客戶先前遞延的需求不會在第一季發生，預期自第二季開始顯現，全年仍有信心優於去年，預期今年營運大致接近 2022 年的水準。

財務長錢培倫預估，今年第一季營收季減個位數，委託設計 (NRE) 季減雙位數、量產季減個位數，毛利率小幅提升，營益率持平上季；全年來看，營收估年增個位數，NRE、量產都年增個位數，毛利率再下滑數個百分點。

戴尚義指出，創意布局的領域相當綿密，相關效益會陸續發酵，如美系雲端客戶的產品就會在第一季進入量產，目前也持續跟大廠接洽，培養高層關係與強化工程支援，目前已經出給客戶滿多測試片 (Test chip)，各類先進製程 N3P/N3E、N2、N1.4 都已有案件。

車用方面，戴尚義補充，創意已經拿到 ISO 26262 Level 1 認證，Level 2 在半導體領域做了很多修正，預計今年底公司會有四、五個團隊取得認證，目前除了歐美客戶外，也有與中國客戶合作，希望量能快點放大。