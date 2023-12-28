〈2024台北車展〉微星充電樁明年出貨量拚萬支 非PC業務營收比重挑戰20%

微星 (2377-TW) 跨足新能源車市場，隨著 AC 充電樁陸續取得國際認證，目標明年在台灣與澳洲要出貨 1 萬支。總經理黃金請今 (28) 日現身台北新車暨新能源車時提到，非 PC 業務會盡全力努力，尤其汽車部門已經看到效益，期望 3-5 年後非 PC 營收占比可以從目前的約 10% 挑戰提升至 20%。

談及電動樁布局，黃金請表示，今年推出符合市場需求的產品，同時申請各國家的安全標準認證，目前已經有產品在市場上銷售，預計明年還會推出 DC 充電樁，甚至 3-5 年後進一步開發出與儲能結合的電動樁。

黃金請坦言，今年 AI 機會有掉，希望後續可以追趕上來，但仍看好 AI PC 對 PC 產業是一大轉機，期望未來 PC、非 PC 營收都可以同步往上成長。

微星今年首度參加台北車展，推出多款家用、商用 AC 智慧充電樁及能源管理系統 (EMS)，其中，商用 AC 智慧充電樁已在今年 10 月開始出貨，預計明年會擴大爭取台灣政府標案、商辦停車場等公共場域安裝量。

除了 AC 充電樁外，微星也開發出 DC 充電樁，預計會陸續取得東南亞、澳洲、日韓、歐洲與美國的認證，其中，美國市場明年取得認證後，最快明年中就可以放量出貨。此外，規劃 3-5 年會推出充電樁與儲能結合的解決方案。