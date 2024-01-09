〈CES 2024〉微星涵蓋多項領域新品 掌上型遊戲機首亮相

隨著 CES 2024 科技盛會的揭幕，微星 (2377-TW) 也展示一系列新品，涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、顯示卡、電腦元件 / 配件以及電動車充電解決方案等，其中，首次亮相的 MSI Claw 掌上型遊戲機更成為展位上的一大亮點。

微星展位亮點包含高階 18 吋筆電、MSI Claw 掌上型遊戲機、GeForce RTX 4080 顯示卡、新世代 QD-OLED 電競螢幕、14 代 AI 遊戲桌上型電腦、專為 DIY 愛好者設計的電腦組件、新世代 MSI Gear 系列、全新 WiFi 7 Roamii 網狀路由系統、智慧電動車充電樁等。

其中，首次亮相的 MSI Claw 掌上型遊戲機，是首款搭載 Intel Core Ultra 處理器以確保遊戲效能的掌上型遊戲機，只要透過最新的 MSI Center M，玩家就可以輕鬆存取遊戲帳戶並下載遊戲。

MSI Claw 以其同類產品中最大的 53Whr 電池容量樹立新標準，在滿載工作條件下提供 2 小時電池續航力，並以其 Cooler Boost HyperFlow 的散熱設計，通風口尺寸比競爭對手大 50% 以上，增強氣流的進氣和輸出。

筆電產品方面，微星的 Titan 18 HX 電競筆電更在 CES 2024 創新獎的遊戲與電子競技以及人工智慧兩個類別獲得了讚譽；Titan 18 HX 擁有震動回饋的無縫 RGB 觸控板和搭載 Cherry 機械軸的機械鍵盤，並配備 Intel 第 14 代 Core i9 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡。

另外，MSI Raider 18 HX 為高效筆記型電腦，搭載 Intel 第 14 代 Core i9 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡，並支援 MSI OverBoost Ultra 超增壓模式設計技術，提供雙燒合計 250W 高瓦數的極致效能，並配備 18 英寸 4K 120Hz mini LED 螢幕。

行銷副總經理程惠正表示，人工智慧成為新焦點，旗下軟體應用程式運用人工智慧提升功能，來增進使用者體驗和提高生產力。同時，也擁有高效能的個人電腦，提供執行人工智慧複雜任務所需的優異計算能力。