中國央行今天降準2碼 放錢人民幣1兆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-05 10:00

中國人民銀行（央行）周一（5 日）調降存款準備金率 2 碼，放錢人民幣 1 兆元，分析師表示，作為傳統重量級貨幣政策工具，本次央行降準不僅彰顯貨幣政策前瞻布局、充分發力的姿態，更是以「真金白銀」為第 1 季經濟護航。

據《上海證券報》報導，本次降準在實施力道、落地時點、政策組合等方面超出市場預期。在力道上，2 碼是近兩年來最大降幅。

從時點看，在市場預期需要再「暖一暖」、經濟復甦需要再「推一推」的關鍵窗口期，央行向市場釋出年初宏觀調控增強力道、貨幣政策做好逆周期調節的信號。

歷年第 1 季，是經濟力拚「開門紅」的重要窗口期，對全年經濟成長至關重要。項目建設、春耕備耕、財政發力、春節前工資發放等，都會促使這段時間資金需求集中釋放。

分析師表示，此時降準，可以保持銀行體系流動性合理充裕，為信貸增長提供「糧草彈藥」，增強金融機構服務實體經濟的能力；更多長期穩定的資金，也將為降低實體經濟融資成本創造空間。

「降準將有效降低商業銀行資金成本，為後續貸款市場報價利率（LPR）下調擴大空間，繼而降低實體經濟融資成本，進一步刺激消費和投資。降準也將為商業銀行補充流動性，滿足其第 1 季信貸『開門紅』資金需求，通過擴大貨幣乘數的方式增加信貸和貨幣投放量，支持經濟和物價回升。」粵開證券首席經濟學家羅志恒表示。

「降準資金即將落地，預計將大幅改善節前資金面偏緊格局，春節節前最後一周資金面可能企穩。」中信證券首席經濟學家明明表示。

民生銀行首席經濟學家溫彬則指出，降準對市場的影響包括以下幾點：

對債市而言，短端利率約束可能因降準打開，利率曲線平坦化可能會被打破，長端利率則不確定性較大。

對股市而言，降準有助於提振投資者信心，提振市場信心。