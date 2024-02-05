中國1月財新服務業PMI報52.7 景氣微降 A股早盤大跌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-05 10:21

最新數據顯示，2024 年開年中國服務業維持擴張趨勢，景氣穩中略降，經濟學家認為，目前財政政策和貨幣政策尚有空間，政策力道有待進一步增強。

《財新網》周一（5 日）公布的數據顯示，1 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）報 52.7，較去年 12 月低 0.2 個百分點。

滬指周一早盤大跌逾 2%，深成指重挫 2.56%，創業板指重摔 1.92%。

1 月財新製造業 PMI 維持在 50.8 的水準，受服務業景氣微降影響，1 月財新綜合 PMI 放緩 0.1 個百分點至 52.5，與 2023 年 6 月同為近八個月來次高。

中國國家統計局公布的數據顯示，1 月製造業 PMI 上升 0.2 個百分點至 49.2，仍位於榮枯線以下；服務業商務活動指數反彈 0.8 個百分點至 50.1，結束了兩個月萎縮趨勢。

在兩大行業景氣回升帶動下，官方綜合 PMI 產出指數上升 0.6 個百分點至 50.9，為近四個月來最高。

財新中國服務業 PMI 分項數據顯示，服務業供需依然維持擴張，但速度放緩。2024 年 1 月服務業生產指數和新訂單指數回落，後者回落幅度大於前者。外需基本穩定，新出口訂單指數小幅回落。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性仍然偏多，尚未根本扭轉需求比供給弱、就業壓力大、市場預期不強的格局。