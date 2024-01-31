中國1月製造業PMI 49.2 景氣連四個月萎縮
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-31 10:07
最新數據顯示，中國 1 月官方製造業採購經理人指數（PMI）為 49.2，景氣連續第四個月萎縮，顯示中國經濟持續疲軟。
中國國家統計局周三（31 日）公布的數據顯示，1 月官方製造業 PMI 為 49.2，略高於去年 12 月的 49，但數據依然低於象徵景氣分水嶺的 50 大關。
1 月非製造業 PMI 為 50.7，高於去年 12 月的 50.4，符合經濟學家預期。
1 月綜合 PMI 為 50.9，較前月上升 0.6 個百分點，持續高於臨界點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，這代表景氣有所回升，企業的生產經營活動繼續保持擴張。
《彭博》指出，在中國政府推出一些刺激措施後，今年來國內經濟一直在努力恢復成長動能，這些刺激措施包括中國為銀行提供更多長期現金、收緊股票放空規定，以及擴大建商取得貸款的措施。
經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。
《彭博》指出，今年的比較基期會比較高，經濟不再受益於疫情後被壓抑需求釋放。經濟成長的主要阻力依然存在，房地產市場低迷沒有結束的跡象，物價持續下跌。此外，中國與主要貿易夥伴在電動車等關鍵出口問題上的貿易緊張局勢正在加劇，提高經濟下行風險。
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