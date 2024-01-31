中國1月製造業PMI 49.2 景氣連四個月萎縮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-31 10:07

最新數據顯示，中國 1 月官方製造業採購經理人指數（PMI）為 49.2，景氣連續第四個月萎縮，顯示中國經濟持續疲軟。

中國國家統計局周三（31 日）公布的數據顯示，1 月官方製造業 PMI 為 49.2，略高於去年 12 月的 49，但數據依然低於象徵景氣分水嶺的 50 大關。

1 月非製造業 PMI 為 50.7，高於去年 12 月的 50.4，符合經濟學家預期。

1 月綜合 PMI 為 50.9，較前月上升 0.6 個百分點，持續高於臨界點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，這代表景氣有所回升，企業的生產經營活動繼續保持擴張。

《彭博》指出，在中國政府推出一些刺激措施後，今年來國內經濟一直在努力恢復成長動能，這些刺激措施包括中國為銀行提供更多長期現金、收緊股票放空規定，以及擴大建商取得貸款的措施。

經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。