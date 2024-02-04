本週操盤筆記：服務業PMI、中國通膨、美股個股財報

鉅亨網新聞中心 2024-02-04 21:50

本週經濟數據主要為各國 1 月服務業 PMI 以及一些行業數據，包括中國在內的多個經濟體將公布通膨數據。美股財報季持續，包括麥當勞 (MCD-US)、福特汽車 (F-US) 及 ARM(ARM-US) 等業績發布也受到矚目。在央行部分，本週澳洲央行將公布利率決策。

本週操盤筆記 (0204-0210)

1. 歐美服務業 PMI

投資人將從本週初公布的全球服務業 PMI 和美國 ISM 數據中，尋求對服務業狀況的洞察。包括聯準會、歐洲央行和英格蘭銀行在內的各國央行官員繼續表示，他們將依靠數據來降低利率。

最近的 PMI 預覽數據顯示，歐洲經濟活動之間存在顯著差異，歐盟兩大經濟體德國和法國的經濟活動似乎正在急劇放緩，而英國的經濟活動則上升至為 53.8，為去年 5 月以來的最高水準。

法國服務業活動從 45.7 放緩至 45，為去年 9 月以來的最低水準。德國也從 11 月的 49.3 放緩至 47.6，這增加了歐洲央行考慮提前首次降息時間的壓力。

2. 中國 CPI/PPI

由於目前經濟出現負價格或通貨緊縮壓力，中國當局不得不考慮採取措施刺激成長和需求。

自 2022 年 10 月以來，中國整體 PPI 一直處於負值區域，去年 6 月跌至 -5.4%，之後出現小幅反彈，但幾乎沒有跡象表明價格接近回到正值區域。中國 12 月 CPI 從 -0.5% 小幅上升至 -0.3%，但近期數據幾乎沒有任何經濟反彈的跡象。

中國央行自 2 月 5 日起放鬆存款準備率； 然而，未來幾週可能需要採取更多行動，可能是在 2 月 10 日開始的農曆新年之後。

3. 美股財報

麥當勞將公布第四季業績，預計季度同店銷售額將成長，因為其實惠的漢堡和薯條吸引了謹慎消費的顧客。分析師將重點關注該公司 2024 年的前景、對流量趨勢的評論、利潤預期和促銷計畫。

ARM 第三季的業績指引令人失望，導致股價大幅下跌。ARM 的大部分收入來自將其 IP 授權給行動裝置和其他電子設備銷售，這意味著其收入在很大程度上，取決於更廣泛經濟的變化，儘管人工智慧晶片的開發也可能有幫助於其成長潛力。