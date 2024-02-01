中國1月財新製造業PMI報50.8 連續三個月擴張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 10:26

最新數據顯示，隨著中國各項穩增長政策發力顯效，1 月製造業景氣連續三個月擴張。

《財新網》周四（1 日）公布的數據顯示，1 月財新製造業採購經理人指數（PMI）維持在 50.8 的水準，自 2021 年 6 月以來，該指數首度連續三個月處於擴張區間。

國家統計局公布的 1 月製造業 PMI 為 49.2，較去年 12 月上升 0.2 個百分點，結束了三個月持續下滑態勢，但數據仍位於榮枯線以下。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，整體而言，1 月製造業景氣延續，供給需求雙雙擴張，物流速度加快，採購量增加，庫存增加，企業樂觀預期也有所改善。

不過，王喆也說，目前經濟面臨的壓力依然較大，不利與不確定因素依然偏多，尚未根本扭轉需求比供給弱、就業壓力大、市場預期不強的格局。

王喆進一步指出，政策層面仍需著眼於促進就業、增加收入及改善預期，目前財政與貨幣政策尚有空間，政策力道有待進一步增強。尤其重要的是，政府在政策層面需要加強與市場有效溝通，各部門也要加強協調配合。

在中國股市低迷之際，央行總裁潘功勝 1 月 24 日在記者會上表示，將於 2 月 5 日下調存款準備金率 0.5 個百分點（2 碼），向市場釋出長期流動性約人民幣 1 兆元（1,390 億美元）。

據《彭博》報導，部分經濟學家認為，官方製造業 PMI 可能更貼近現實。

儘管中國政府努力增強刺激措施的力道，包括為銀行提供更多長期資金、收緊股票放空規定、擴大建商取得貸款的管道，但投資人對中國的信心依然低迷。

經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。