中國1月財新製造業PMI報50.8 連續三個月擴張
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 10:26
最新數據顯示，隨著中國各項穩增長政策發力顯效，1 月製造業景氣連續三個月擴張。
《財新網》周四（1 日）公布的數據顯示，1 月財新製造業採購經理人指數（PMI）維持在 50.8 的水準，自 2021 年 6 月以來，該指數首度連續三個月處於擴張區間。
國家統計局公布的 1 月製造業 PMI 為 49.2，較去年 12 月上升 0.2 個百分點，結束了三個月持續下滑態勢，但數據仍位於榮枯線以下。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，整體而言，1 月製造業景氣延續，供給需求雙雙擴張，物流速度加快，採購量增加，庫存增加，企業樂觀預期也有所改善。
不過，王喆也說，目前經濟面臨的壓力依然較大，不利與不確定因素依然偏多，尚未根本扭轉需求比供給弱、就業壓力大、市場預期不強的格局。
王喆進一步指出，政策層面仍需著眼於促進就業、增加收入及改善預期，目前財政與貨幣政策尚有空間，政策力道有待進一步增強。尤其重要的是，政府在政策層面需要加強與市場有效溝通，各部門也要加強協調配合。
在中國股市低迷之際，央行總裁潘功勝 1 月 24 日在記者會上表示，將於 2 月 5 日下調存款準備金率 0.5 個百分點（2 碼），向市場釋出長期流動性約人民幣 1 兆元（1,390 億美元）。
據《彭博》報導，部分經濟學家認為，官方製造業 PMI 可能更貼近現實。
儘管中國政府努力增強刺激措施的力道，包括為銀行提供更多長期資金、收緊股票放空規定、擴大建商取得貸款的管道，但投資人對中國的信心依然低迷。
經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。
《彭博》指出，今年的比較基期會比較高，經濟不再受益於疫情後被壓抑需求釋放。經濟成長的主要阻力依然存在，房地產市場低迷沒有結束的跡象，物價持續下跌。此外，中國與主要貿易夥伴在電動車等關鍵出口問題上的貿易緊張局勢正在加劇，提高經濟下行風險。
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