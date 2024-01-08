〈走進中國〉不再金光閃閃！中國湧現基金經理人「消失潮」

隔壁基金公司的一位姐姐懷孕了，宣布時已經六個月了。

聽到這個消息，在香港做共同基金的戴婷（化名）很意外。她原以為這位 40 多歲的姐姐會選擇當「頂客族」，因為對方「能力強，管的盤子很大」，而生育「對事業影響很大」——這在圈裡也是共識。

但就在 2023 年年初，公司剛公布完年終，姐姐就宣布懷孕了。

戴婷聽說，對方拿完獎金後，直接休了半年產假，「好像不是很 care 自己的盤，也不 care 還能不能回來」。

據《界面新聞》旗下《每日人物社》報導，這位姐姐的「消失」，並非孤例。在戴婷身邊，還有很多人選擇用調崗方式「消失」。

有一次，主管把戴婷叫到辦公室，「最近有幾個盤要空出來，你看有興趣嗎？」戴婷看了眼主管推過來的幾個盤，都曾是身邊同事負責的項目，但他們都決定從基金經理人崗位抽身，退到中後台負責數據、合約處理之類的工作。

更普遍的「消失」方式，則是人員優化。

戴婷在金融圈的同學中，2023 年有 60% 都離職了。有一次，她和同為基金經理的朋友一起吃飯，朋友接到 HR 電話，那頭問「什麼時候來辦理離職」，朋友這才知道，他所在的整個基金團隊都沒了。基金經理人、研究員、秘書等人員一共 40 多人，全都得離職。

事實上，從去年年初開始，就已經有明星基金經理人傳出職業變動的消息，先是代號為「科技大獵手」的信達澳亞基金經理人馮明遠接連卸下六檔基金，手裡只剩四檔。隨後，諾安基金經理人蔡嵩松在 9 月 29 日卸下完全部商品，且官方宣布蔡嵩松離職。

Wind 的數據顯示，截至去年 12 月 27 日，包括券商資管、基金公司在內的 197 家公司中，2023 年已有 357 位基金經理人離任。

投一波 撤一波 再嘆息一波

2021 年下半年，戴婷大學畢業後，用了短短一年的時間，就升職成了基金經理人。但她升職後，公司的氛圍就開始變得壓抑，負責主投中國市場的同事，臉上仿佛永遠都覆著一層愁雲，「總是唉聲嘆氣」。

每天起來，戴婷第一件事就是看股市走勢，可不管是 A 股還是港股，都好像「剎不住車一樣，一路向下」。A 股下坡路還能稍緩一些，港股在外資賣出後，從 2021 年 3 月的將近 30,000 點跌到了 2022 年 10 月的 17,000 點。

那時戴婷採用的打法是「游擊戰」，首要目的是躲避出現不確定性的城市。每天她都要緊盯每座城市的確診人數，再推測這個城市會不會出現變化，然後再研究這個城市有哪些大型工廠，會影響到哪些產業，要是苗頭不對，就趕緊減持。

每天戴婷都是一看新聞，趕緊跟老闆匯報，然後「分析一波，投一波，撤一波，最後再嘆息一波」，循環往復。

到了後來，「游擊戰」的打法也不好用了，只能硬等解封。

港股一路向下

戴婷記得，2022 年年底，公司的氛圍又重新振奮起來，所有人都在雀躍等待政策放開後經濟迅速回暖，同事「臉都要笑爛了」。

基金投資人也非常有信心，都往她的盤子裡扔錢，她管理的總規模人民幣 30 多億元，每天都會有將近 10 個點的錢湧入，那時戴婷每天都是瘋狂「買、買、買」。

看到什麼都覺得要大漲：

這麼久沒旅遊了，該旅遊了吧。

「重倉個航空」，酒店順帶也來一波。

「車也舊了該換車了吧」，再來一波電動車。

「沒結婚的該結婚了，要買房了吧」，再來一波房地產。

那時市場很熱，東西很貴。即便有些股票價格已經被推得很高了，有的已經漲到了 10%，但戴婷不敢不跟，「萬一再漲到 20% 呢？」。

那時他們的分析是：即便過陣子市場冷靜下來，價格下跌，但「逐漸恢復的經濟活動也會撐住」。

結果股市剛漲了兩個月，去年 2 月以來，港股就一路向下。從那以後，戴婷已經不記得跌過多少次了，只記得隔段時間就要感慨一次，「它怎麼還能跌」。

去年 7 月，她有一回一邊開會，一邊盯著剛出來的行業情況，一串數字蹦出來，戴婷心裡一咯噔，「完了，要垮」。

隔壁主投中國市場的組，同事的反應更強烈，不停感嘆「數字這樣要怎麼辦」。

從那以後，戴婷就眼看著基金經理人「消失潮」湧來了。再到後來，消失已經不再是什麼新鮮事了。