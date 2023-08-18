疫後消費復活 食品股后鮮活果汁上半年獲利倍增EPS 7.44元

食品股股后鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (18) 公布最新財報 2023 年第二季稅後純益達 2.06 億元，季增 3.54 倍，年增 1.97 倍，單季每股純益達 6.09 元，2023 年上半年稅後純益 2.52 億元，每股純益 7.44 元，鮮活果汁目前則積極開拓中國大陸三、四線城市，加強產品滲透力。

鮮活果汁 2023 年上半年純益次於德麥 (1264-TW) 的每股稅後純益 9.02 元。

鮮活果汁 2023 年第二季營收 15.03 億元，毛利率 30.01%，季增 2.76 個百分點，年增 2.35 個百分點，稅後純益達 2.06 億元，季增 3.54 倍，年增 1.97 倍，單季每股純益達 6.09 元。

鮮活果汁 2023 年上半年營收 23.28 億元，毛利率 29.03%，年增 1.88 個百分點，稅後純益 2.52 億元，年增 1.21 倍，每股純益 7.44 元。

鮮活果汁業績成長主要原因，為去年中國大陸因疫情嚴峻進行管制，鮮活昆山廠配合政府防疫政策停工，致基期較低，今年中國大陸全面解除管制後，公司營運在已排除疫情干擾下逐步回穩，挹注第二季營收獲利成長，

鮮活果汁指出，中國大陸新茶飲市場於疫後需求逐步回溫，鮮活積極擴增產品項目與服務對象，帶動整體營運表現正向，且因應市場復甦後的需求變化，鮮活持續優化產品組合，同時，中國大陸內需消費力波動以及新茶飲發展趨勢變化大，公司透過謹慎觀察及持續研發新品投入市場，以墊高與同業的競爭門檻，加上擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，保持市場領先地位，並持續往三、四線城市擴張營運版圖。

鮮活果汁 7 月營收為 5.77 億元，月增 3.64%，較去年同期成長 21.42%，僅次於 2021 年 7 月 5.85 億元，為單月歷史次高；累計 2023 年 1-7 月營收 29.03 億元，年增達 22.36%，由於 7-9 月夏季與暑期飲料產業旺季，估第三季旺季營收將走強。