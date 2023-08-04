酷暑旺季 鮮活果汁7月營收5.77億元改寫歷史次高

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 2023 年 7 月營收為 5.77 億元，月增 3.64%，較去年同期成長 21.42%，僅次於 2021 年 7 月 5.85 億元，為單月歷史次高；累計 2023 年 1-7 月營收 29.03 億元，年增達 22.36%，由於 7-9 月夏季與暑期飲料產業旺季，估第三季旺季營收將走強。

鮮活果汁 - KY 的 7 月營收 5.77 億元，為單月歷史次高，主要是中國大陸連鎖新茶飲品牌於疫後持續開拓市場版圖，帶動整體新茶飲門市業績增長；根據大陸商務部說明，今年上半年社會消費品零售總額為人民幣 22.8 兆元，年增率達 8.2%，其中，餐飲收入增長達 21.4%，公司受益中國大陸積極恢復國內消費與擴大消費力下，推升 7 月營收年增長。

鮮活果汁 - KY 為中國大陸新茶飲原料供應商，銷售通路包含連鎖新茶飲品牌、經銷商與生鮮超商等，以提供新鮮濃縮果汁、口感顆粒以及配合客戶開發獨家產品原料為主，公司憑藉產品研發優勢與少量多樣客製化的生產，加上昆山、廣東與天津三大廠年產能 13 萬噸的共配模式，強力推升營收。

鮮活果汁 - KY 在 2023 年第一季營收 8.25 億元，毛利率 27.25%，季減 0.09 個百分點，年增 0.67 個百分點，稅後純益 4544 萬元，季減 32.18%，年增 2.18%，每股純益 1.34 元。