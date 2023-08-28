中國知名連鎖健身房一兆韋德深陷危機 創辦人可能已經跑路?

中國知名連鎖健身房一兆韋德深陷泥淖，今年以來隨著旗下多家門店關閉，多名會員投訴也使得風波愈演愈烈。市場甚至傳言創辦人已經「跑路」，高管也集體「消失」。

一兆韋德的官網顯示，自 2001 年發展迄今，一兆韋德在全國擁有超 150 家直營專業健身俱樂部，旗下更有一兆韋德韋德健身學院、KIDS 青少兒體育成長中心等多個品牌，並擁有超過 130 萬人會員，是許多著名企業、高檔社區的健身服務供應商。

今年 5 月以來，一兆韋德深陷資金鏈斷裂、拖欠員工薪資等輿論風波。近日更傳出一兆韋德創辦人金宇晴跑路，高管集體銷聲匿跡的傳聞。

一兆韋德相關負責人回應表示，中國國內各地有欠租的門市基本已陸續關閉，而上海門市因有浙商財團參與重組，將會根據重組協議進行更名重新運營。而至於原有會員也將由浙商財團繼續履約提供服務。

相關人士向記者透露，創辦人金宇晴跑路，事實並非如此。實際上，他一直在和接盤方有聯繫，而幾名高管已經離職，而接盤方正是浙商財團。

一兆韋德官方微博 6 月 20 日公告稱，在上海浙江商會大力推動下，將迅速組成浙商財團重組一兆韋德，旨在改進公司管理結構、財務狀況和市場競爭力，一兆韋德有望迎來嶄新開始。

記者調查顯示，浙商財團將接手一兆韋德上海的所有門市，兩方將共同成立一家新公司，由浙商財團持股 80%，一兆韋德持股 20%。不過，兩方在租金、引入投資人等細節中產生分歧，因此，浙商財團調整重組計劃，僅同意對上海 30 家門市進行接盤並更名運營。「目前雙方處在一種僵持的談判狀態。」知情人士說道。