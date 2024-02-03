財報井噴 亞馬遜飆漲近8% 貝佐斯可能出售高達86億美元持股

鉅亨網編譯許家華 2024-02-03 07:54

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人兼執行主席貝佐斯 (Jeff Bezos) 已兩年多沒有出售其亞馬遜持股，但現在隨時可能出售。

根據亞馬遜向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的第四季 10-K 文件，貝佐斯去年 11 月 8 日提交 Rule 10b5-1 自動交易計畫，將在 2025 年 1 月 31 日止的期間出售高達 5000 萬股的亞馬遜普通股。

由於亞馬遜周四盤後公布第四季業績超出分析師預期，且第一季財測強勁，周五大漲 7.87%，收每股 171.81 美元，為 S&P 500 指數周五漲幅前三大。以周五估值計算，貝佐斯的 Rule 10b5-1 自動交易計畫上限 5000 萬股價值約 86 億美元。

企業高層通常以該類交易計畫出售或購買股票，作為內線交易免責事由，即交易者在不知曉任何重大非公開訊息且善意制定的前提下，預先設定出售和購買股票的計畫，且嚴格按其計畫執行。該計畫以書面明定交易數量、價格和日期等參數，或明確計算公式，在條件滿足時自動執行。

自貝佐斯採用最新交易計畫以來，其條件一直未獲滿足。他上一回出售亞馬遜股票是在 2021 年 11 月。