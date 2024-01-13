2024 CES登場、選前台股行情、大立光法說、台塑四寶業績發表 本周大事回顧

2024 CES 周二 (9 日) 在美國拉斯維加斯登場，台廠紛紛大秀最新產品；今 (13) 日迎來 2024 年總統大選，外界關心藍綠兩大陣營相關政策概念股，以及選後行情；大立光周四 (11 日) 召開法說會，Q4 毛利率飆升至 52.78%；台塑四寶四大公司去年純益合計 440 億元年減 5 成，以下為本周大事回顧：

〈CES 2024〉華碩全系列筆電導入 AI 聚焦 3 領域拚創新

美國消費性電子展 (CES) 盛大登場，品牌廠華碩 (2357-TW) 一連舉行兩場發表會，將人工智慧 (AI) 技術導入全系列筆記型電腦與新一代運算單元 (NUC) 系列產品，聚焦消費、商用、遊戲領域打造創新解決方案，全方位搶攻 AI PC 商機。

〈CES 2024〉微星涵蓋多項領域新品 掌上型遊戲機首亮相

隨著 CES 2024 科技盛會的揭幕，微星 (2377-TW) 也展示一系列新品，涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、顯示卡、電腦元件 / 配件以及電動車充電解決方案等，其中，首次亮相的 MSI Claw 掌上型遊戲機更成為展位上的一大亮點。

〈CES 2024〉宏達電擴大 XR 虛擬世界產品線 推出 VIVE 全臉追蹤器

宏達電 (2498-TW) 周三 (10 日) 在 CES 2024 中宣布，推出全新追蹤配件 VIVE 全臉追蹤器 (VIVE Full Facial Tracker)，此新一代追蹤器專為 VIVE XR Elite 量身打造，提供眼部和面部精準追蹤功能，為 XR 虛擬世界有進一步的互動沉浸感，新品即日起開始販售。

投藍？投綠？押注選後短線慶祝行情 藍綠陣營概念股一次看

本周末 (13) 日即將迎來總統大選，藍綠兩大陣營對於產業均有明確的政見，民進黨參選人賴清德主張發展半導體、AI、軍工和安控等產業，國民黨參選人侯友宜則強調區域經濟整合，有利傳產出口包括機械、汽車、石化、紡織等產業，而兩岸關係若和緩，也可望帶動航空、觀光餐旅族群表現。

法人指出，本周受總統大選觀望氣氛影響，大盤持續在高檔震盪，預料選後塵埃落定，不確定因素將在下周消化完畢，回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多，加上半導體龍頭 18 日將召開法說會，台股後市主軸放在個股，表現空間較大，尤其 AI 需求可望點燃電子供應鏈行情。

〈大立光法說〉新廠適時支應消除製程瓶頸 推升 Q4 毛利率飆到 52.78%

大立光 (3008-TW) 周四 (11 日) 召開法人說明，在克服新台幣走升的不利匯兌條件，大立光在潛望式高階手機鏡頭的出貨及良率提升之下，2023 年第四季營收 178.83 億元，毛利率並且提升到 52.78%，執行長林恩平指出，由於台中新廠的加入且有效解決因製程變複雜的生產瓶頸，得以有高效能業績表現。

〈台塑四寶業績發表〉去年純益合計 440 億元年減 5 成 公布年終獎金 3 個月

台塑四寶周三 (10 日) 業績發表，四大公司合計稅後純益稅後純益 440.07 億元，年減 51.1%，並公布四大公司年終獎金為 3 個月本薪。台塑四寶去年因終端需求放緩，加上同業新增產能陸續投產，衝擊營運表現，四大公司營收合計 1.83 兆元，年減 18%；營業利益 589.63 億元，年減 82.7%；稅前盈餘合計 481.99 億元，年減 59.1%。

台塑 (1301-TW) 第四季轉虧、加上其餘三寶純益均較前季大減 9 成下，合計台塑四寶去年第四季稅後淨損 12.66 億元，全年稅後純益 440.07 億元，年減 51.1%。

台塑四寶首季展望來看，南亞、台化估第一季營收將季減，台塑則維持持平看法。油價方面，台塑化認為，上半年全球油品需求不振，但 OPEC + 持續減產支撐油價，下半年聯準會可望降息，將刺激經濟活動，推升油價上漲。

台積電去年 Q4 營收創次高 全年營收小減 4.5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周三 (10 日) 公布去年第四季營收，受惠客戶需求回補以及先進封裝需求續強，單季營收達 6255 億元，創下歷史次高，也達財測上緣，全年受產業庫存去化影響，小減 4.5%。

〈精英股臨會〉鍾依文續任董事長 新總座改由大巨集集團創辦人陳嘉生接任

精英 (2331-TW) 周四 (11 日) 股臨會完成董事全面改選後召開臨時董事會，推選出鍾依文續任董事長，另外，原總經理王金來請辭，董事會也決議委任大巨集集團創辦人陳嘉生接任新總座，此人事案於周五 (12 日) 生效，也是精英 2 年多來首次高層人事異動。