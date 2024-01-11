〈CES 2024〉鑫創電子攜友達 展出最新智慧充電樁解決方案

工業電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 在 CES 2024 中與策略夥伴友達 (2409-TW) 共同展出智慧充電樁應用，包含最新的 EVSE 車用充電樁及 HMI 人機介面解決方案。

此次雙方聯手展出的「智慧充電樁 HMI 人機介面解決方案」以鑫創電子最新推出的「IBOX-600 系列智能無風扇超小型電腦」作為智慧充電樁 AI 運算核心，採用 NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano 平台。

鑫創電子表示，專為節能自動化裝置設計的人工智慧 NVIDIA Jetson Orin NX 模組以每秒高達 100 兆次運算 (TOPS) 的效能，能同時進行多個人工智慧推論流程，並支援 2.5GbE 高速網路，能連接網路周邊設備或感測器，提供電動車充電期間之安全偵測警示。

此外，搭載 CAN FD 用於車輛連接，並可同時實現 V2X 應用中之車載通訊單元 (OBU, Onboard Unit) 與路側設備 (RSU, Roadside Unit)、AIoT 智慧製造等各種整合應用。

鑫創電子表示，此解決方案不僅提升了產品的相容性，同時也加強了雙方的合作關係。對客戶來說，兩家公司的產品能夠共同進行驗證與試配測試，減少測試單獨產品時可能遇到的相容性問題與時間耗費。