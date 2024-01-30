〈焦點股〉散熱股刷掛牌新高價 奇鋐攻上漲停、雙鴻衝破400元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-30 10:30
散熱族群延續多頭氣勢，在 AI 伺服器、AI PC 需求持續增溫下，今日股價紛紛攻高，奇鋐 (3017-TW) 率先領軍攻上漲停價 429.5 元、雙鴻 (3324-TW) 也飆漲逾半根停板，衝破 400 元大關，兩檔均刷掛牌新高。
不只奇鋐、雙鴻股價火熱，建策 (3653-TW) 也有近 5% 漲幅；建準、元山、協禧、泰碩、力致等同樣紅通通。
奇鋐近年積極拓展通訊設備、伺服器等散熱應用，近日獲外資青睞，連 7 買，總計超過 1.2 萬張；昨日土洋法人同步站在買超，激勵今日股價開高走高，攻上漲停。
雙鴻今年第一季雖進入產業淡季，不過預期在手機出貨回溫、NB 銷售動能延續，以及伺服器分歧管陸續出貨，本季營運有撐、與去年第四季相當，此外，去年同期基期低，本季營收有望呈現年增。
散熱模組廠去 (2023) 年 12 月營收兩樣情，奇鋐單月營收達 56.18 億元，月增 0.53%、年增 23.08%，登歷史新高；雙鴻 則受到新舊產品交替影響，去年 12 月營收雙減，但仍守住 10 億元之上。
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