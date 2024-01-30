〈焦點股〉散熱股刷掛牌新高價 奇鋐攻上漲停、雙鴻衝破400元

散熱族群延續多頭氣勢，在 AI 伺服器、AI PC 需求持續增溫下，今日股價紛紛攻高，奇鋐 (3017-TW) 率先領軍攻上漲停價 429.5 元、雙鴻 (3324-TW) 也飆漲逾半根停板，衝破 400 元大關，兩檔均刷掛牌新高。