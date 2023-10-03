黑松攜手金酒催生新星第三部曲 「限量泰坦灰 大師源酒」登場

黑松 (1234-TW) 聯手金門酒廠，推出源酒系列全新力作「白金龍上市 61 週年大師百選版」（以下稱「大師源酒」），持續拓展產品線豐富度。「大師源酒」採用紅磚窖池古法工藝釀造，使酒體匯聚 58 金高經典的陳香、醬香、窖香，集結同系列酒款風味優點；包裝設計亦同步升級，泛著金屬光澤的灰色質感瓶身搭配上標誌性的雙金龍古銅燙印，躋身酒饕必收的珍藏清單。「大師源酒」即日起陸續於全台各通路限量上市。

源酒系列引領酒饕踏上白金龍溯源之旅，系列開端作「58 白金龍經典源酒（俗稱「白源酒」）」與「59.2 首席源酒（俗稱「黑源酒」）」分別帶來不同的探索體驗，「58 度白金龍經典源酒」溯源白金龍發源地，傳承超過一甲子的好滋味；「59.2 度白金龍首席源酒」採用原酒原液，59.2 度不降度灌裝的升級風味。這次，令人引頸期盼的第三部曲「大師源酒」則是探尋白金龍香氣與工藝的源頭，結合了系列酒款製程精華，由大師級的調酒師於眾多原液裡百中選一，運用平均 30 年的紅磚窖池古法釀造，再由釀造完成的原液中百中選一進行熟成，成就出「陳香、醬香、窖香」三香齊聚的珍稀酒款。

「大師源酒」酒香風格沉穩，帶有古董沉木特有的年代感；中段口感富有古早味蜜餞的酸甜滋味，讓酒體飽滿而不刺激，更襯托出醬香的厚重扎實；尾韻持久而討喜，令人忍不住想入手源酒三部曲，讓別具風格的作品齊聚一堂，交織出一場高粱酒的交響樂。

「大師源酒」不僅在技術及風味上繼承源酒系列的特色，就連瓶身設計也暗藏巧思。「58 白金龍源酒」與「59.2 度白金龍首席源酒」作為系列開端作，瓶身設計選擇了最原始、純淨的黑白色彩，融合兩者的「大師源酒」則由黑白調和出質感灰色調，向系列前作致敬。整體瓶身以亮面噴瓷打造金屬質感，搭配古銅浮凸燙金文字及代表性雙龍圖樣，遠觀精緻悅目，觸感更是一流。

高粱界萬眾矚目的惹火新品，兼具精品手感與收藏價值的「白金龍上市 61 週年大師百選版」即日起限量上市，全台各地區酒類專賣店限量開賣，10/4 起於全台 7-ELEVEN 及全家便利商店皆可店洽預購。每瓶建議售價 1,000 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準），集系列優點於一瓶的美味，值得每位藏家擁有。欲了解更多訊息，請關注「58 度金門高粱酒」FB 粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans