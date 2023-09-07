跨界烈酒品飲新選擇 黑松攜手金門酒廠推出「創世者桶陳金門高粱酒」

喜歡威士忌的人也會愛上這款高粱酒！黑松 (1234-TW) 與金門酒廠攜手合作，突破框架巧取中西方代表性酒類特點，翻轉高粱及威士忌風味的既定想像，推出頂級工藝之作「創世者桶陳金門高粱酒」。跳脫傳統思維，創新運用威士忌過桶手法，打造史上最「威」高粱酒，「創世者桶陳金門高粱酒」即日起全台限量上市，香醇的口感，是最值得入手的跨界烈酒新選擇。

黑松持續實踐「超越代理」理念，攜手金門酒廠共同追求卓越釀酒工藝，推出「創世者桶陳高粱酒」，將 50 度以上優質高粱活性原酒以威士忌過桶的手法，注入小批次專屬訂製的橡木桶中熟成，賦予酒體細緻的橡木桶香氣。不只酒體在瓶中依然可持續陳化，更細緻結合高粱醇厚酒香與訂製木桶的獨特香氣，並以「酒體當下最適切」的酒度裝瓶。未加焦糖染色、非冷凝過濾的桶陳高粱原酒呈現天然琥珀色，口感柔和醇順，令人著迷。除純飲外，也能以「水割法」品飲，享受隨著不同比例產生的萬千變化酒香風味。

本次特別邀請在戲劇路上深耕，同時創立品牌開創人生新局的王陽明搶先體驗「創世者桶陳金門高粱酒」，作為威士忌愛好者的他表示，光是打開酒瓶、嗅聞氣味，就能感受到柔順甜美的圓滑感，一入口喝起來、聞起來像高粱酒，尾韻卻散發威士忌的風味，完全沒有過往印象中高粱酒的燒、辣、嗆感，王陽明直言不論是高粱酒或威士忌愛好者，都很推薦來嘗試看看。

除了酒體口感與風味充滿驚喜，「創世者桶陳金門高粱酒」的包裝設計同樣別具風格，以份量感十足的厚底晶透玻璃瓶身展現酒液的天然琥珀色澤，搭配精緻漸層刷色開窗的外盒設計。從製酒工藝、酒體到包裝設計，每個細節都呼應著跳脫常規的「創世者」精神，首款單一批次限量推出，極富收藏價值。



如此翻轉想像、跨越疆界的「創世」之作，不論是想嘗試高粱酒的另一種可能、收藏增值，或是送禮展現新意與品味，「創世者桶陳金門高粱酒」絕對是不二之選，即日起於全台 7-11 超商及全家便利商店皆可洽詢預購；全台各地區酒類專賣店陸續開賣販售，每瓶建議售價 $2,280（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準），前往感受這場充滿驚奇的「創世者」品飲風潮吧！欲了解更多訊息，請關注「58 度金門高粱酒」FB 粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans。

現在點擊連結：https://m.me/58KKLfans?ref=NEWS08 加入 58 金高 FB 會員，完成指定任務就有機會將這款破框之作「創世者桶陳金門高粱酒」帶回家！若有興趣一嘗「創世者桶陳金門高粱酒」的獨特風味，歡迎報名創世者桶陳高粱酒品酒會，活動詳情請見報名連結：https://lihi3.cc/0FmyS。