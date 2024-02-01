〈台股盤前〉兔年封關前再失守萬八 維持量縮格局

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 08:09

台股昨 (31) 日在「積」情過後，外資終止連八買轉賣超 124 億元，衝擊指數下跌 145 點、摜破萬八及 17900 點，成交量縮減至 2780 億元。台股兔年封關倒數三個交易日，市場氣氛觀望氣氛持續濃厚，恐維持量縮格局。

台股元月行情變調，月線收跌 0.23％終止連二紅，不過櫃買市場表現亮眼，櫃買指數元月收漲 1.31％，連三紅，顯現投資人元月「棄大做小」。

美股方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對利率政策不變，且３月可能不會降息，美股尾盤急速下殺，四大指數全盤盡墨。道瓊大跌逾 300 點、那指重挫 345 點或 2.23%、標普與費半跌幅都超過 1%。

市場消息部分，IC 設計大廠聯發科副董暨執行長蔡力行昨日法說會中表示，歷經上季強勁的手機晶片庫存回補需求後，第一季營收估較上季持平至季減 6%，但較去年同期呈現強勁成長。

面板大廠友達去年第四季稅後虧損 15.1 億元；全年虧損 182.03 億元，每股虧損 2.37 元。董事長彭双浪指出，2024 年預期市況將逐漸改善，但由於總體經濟因素影響，尚未看到強勁的復甦，車用將成為重要的成長動能。