〈台股盤後〉台積電尾盤拉抬 甩尾上漲78點 17900點失而復得
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 14:02
台股兔年封關倒數，今 (1) 日交投清淡，半導體雙雄沉壓下，指數最低下探至 17832 點，不過尾盤在台積電買盤進駐，加上重電、金融股撐腰，17900 點失而復得，指數甩尾上漲 78.55 點或 0.44%，收在 17968.11 點，成交量 3069.47 億元。
觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 開低走低震盪，最低至 619 元，尾盤甩尾急拉收在平盤 628 元；聯發科 (2454-TW) 法說會過後股價無力，下挫 3.7%；鴻海 (2317-TW) 則在平盤震盪，終場小漲作收。
其他電子股走勢分歧，AI 指標股廣達下跌 1.6%，緯穎也有逾 1% 跌幅；台達電、聯電、大立光則收跌。
IC 設計持續匯聚人氣，通泰、海德威、安國、安格、晶相光群起亮燈漲停，瑞築、合邦、笙泉強漲逾半根停板；研通、笙科、鈺太、凱鈺、祥碩、芯鼎漲幅逾 4%。
散熱族群昨日拉回休息後今日重回漲勢，由奇鋐領軍上攻，強漲逾 7%，建準也拉出逾半根停板，雙鴻、尼得科超眾、泰碩、動力 - KY 同步收紅。
重電股買氣回籠、強勢上攻，華城強勢收漲停，士電也勁揚逾半根停板，中興電、大同、亞力、東元等也守住盤上。
金融股扮演撐盤要角，合庫金、開發金、華南金、第一金漲幅都有逾 1%；新光金、中信金、國泰金也站穩盤上。
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