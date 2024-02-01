〈台股盤後〉台積電尾盤拉抬 甩尾上漲78點 17900點失而復得

台股兔年封關倒數，今 (1) 日交投清淡，半導體雙雄沉壓下，指數最低下探至 17832 點，不過尾盤在台積電買盤進駐，加上重電、金融股撐腰，17900 點失而復得，指數甩尾上漲 78.55 點或 0.44%，收在 17968.11 點，成交量 3069.47 億元。