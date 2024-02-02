年後跳槽順便賺紅包 業者祭出「找工作送一萬」活動

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-02 15:42

基本工資連續 8 年調漲，許多勞工在等不到調薪之餘，蠢蠢欲動想年後跳槽，1111 人力銀行調查顯示，目前以「金融投顧 / 保險相關」、「資訊科技」及「餐飲 / 住宿」三大產業最缺人，急缺基層人力與中階技術人才，1111 並推出「找工作送 1 萬」活動，鼓勵大家為自己賺紅包。

1111 人力銀行觀察 2024 年第一季人力需求現況，徵才與不徵才企業比例呈現五五波，目前急缺基層人力與中階技術人才兩大類型，又以「金融投顧 / 保險相關」、「資訊科技」及「餐飲 / 住宿」三大產業最求才若渴，合計在 1111 人力銀行釋出 17 萬 3 千多個工作機會。

1111 人力銀行鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，特地推出「找工作送 1 萬」活動 (https://event.1111.com.tw/event24/transfer_24y1w)，即日起投遞履歷，經通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請 1 萬元大紅包，推薦者也能領到 1 千元發財金，限量 1,000 名，額滿為止。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳建議，有意轉換跑道的上班族，可以把握農曆年前後轉職旺季積極投遞履歷，「自己的紅包自己賺」，為自己開啟龍年職場新頁。

曾仲葳表示，2023 年金融三業稅前盈餘亮眼，獲利表現牽動人事版圖，加速招兵買馬；而資訊科技業 AI 題材一枝獨秀，具備相關領域的頂尖人才待價而沽。就算不具備前兩大產業的專業技能或證照，只要有服務熱忱，受到寒假及春節長假的消費旺季影響，餐飲及住宿等民生產業人力缺口加大，為了盡速補足缺工現況，願意提高薪資福利的企業比例也增加。