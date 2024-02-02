防詐騙！酷澎攜中華電信導入物流隱碼技術

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-02 15:06

韓國大型電商 Coupang 酷澎今 (5) 日宣布，為防範消費者個資外洩，攜手中華電信導入物流隱碼技術，將分階段實施於火箭速配和火箭跨境等宅配服務，成為在台最快完成隱碼介接的跨國電商。

Coupang 酷澎內部先前已開發並實施姓名、地址的遮蔽服務，導入中華電信物流隱碼技術後，消費者電話號碼和包裹號碼等可轉換成代碼或部分遮蔽，大幅降低個資外流風險，更進一步提升公私協力防詐能量。

Coupang 酷澎說明，將原訂單收貨人的聯絡電話號碼轉換為代碼，宅配單上也同步進行隱碼處理，物流士只需撥打電話代表號至 NMS 平台並輸入代碼後，即可與訂單收貨人聯繫，收貨人亦可直接回撥給物流士，達到隱藏發話端與受話端實際電話號碼的目的。