假投顧投資群組進行真詐騙 金管會前10月接獲檢舉逾700件

金管會今 (16) 日表示，近期頻傳有不肖業者冒用合法金融機構、財經專家學者、社會知名人士或使用投資公司名義，誘騙投資人加入投資群組，今年前 10 月己接獲民眾檢舉 703 件，移送檢調 96 件，違法行為可處 5 年以下有期徒刑，併科新台幣 100 萬元以上、5000 萬元以下罰金，提醒民眾投資前應小心查證業者是否為合法金融機構，並審慎研判投資內容的合法性。

金管會指出，這些投資群組或社群媒體號稱從事一般投顧業務，但並非經濟部核可的證券投顧特許事業，卻主打投資目的，涉及違反投信投顧法規定。

根據統計，今年截至 10 月底，金管會接獲相關檢舉共 703 件，較去年同期 734 件略下滑；移送檢警、調查單位案件共 96 件，較去年同期移送 189 件下降。證期局表示，檢調偵辦要看事證的明確性，若事證並不明確會作為情資。

金管會提醒，民眾若透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業，金管會已提供合法金融業者查證管道，包括於金管會證券期貨局網頁建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，可查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊。

另外，投保中心、期貨公會、投信投顧公會及證券商公會於 2021 年 12 月 15 日共同設立反詐騙諮詢專線 (2737-3434)，同時相關公會於今年 8 月 31 日建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」，揭示可疑業者或商品相關資訊，供民眾查詢。金管會也提供專線 (8773-4136) 供民眾檢舉。