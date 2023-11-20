4成國人每周遇數次詐騙 三大社群媒體成詐騙新溫床

信任科技服務商 Gogolook(走著瞧 - 創)(6902-TW) 今 (20) 日指出，在台灣有 40% 的民眾每周都會遭遇數次詐騙，而在社群媒體上，遇到詐騙的經驗更高達近 35%，其中，國人最愛用的 LINE 等即時通訊軟體，或是 Facebook 和 Instagram 等社群媒體，已是詐騙發生的新溫床。

走著瞧今日攜手全球防詐聯盟 GASA(Global Anti-Scam Alliance) 共同主辦首屆亞洲防詐高峰會 (Anti-Scam AsiaSummit,ASAS)。

GASA 近期與 Gogolook 共同針對亞洲 11 個地區、訪問超過 2 萬名受訪者，完成首個亞洲詐騙調查報告，據報告顯示，亞洲地區超過 60% 的民眾每周至少會接觸到一次詐騙事件，顯見亞洲地區的詐騙風險持續升溫；而在台灣，則有 40% 的民眾指出每周都會遭遇數次詐騙。

在亞洲各地，詐騙最常利用的媒介是電話和簡訊，共 8 個地區有超過 75% 的民眾表示曾接過詐騙電話或簡訊，尤其隨著數位服務的普及，無論是 WhatsApp、Telegram 與 LINE 等即時通訊軟體，或是 Facebook 和 Instagram 等社群媒體，皆成為詐騙發生的全新溫床，其中，台灣民眾在社群媒體上遇到詐騙的經驗更高達近 35%。

在詐騙情境方面，「個資盜用 / 盜刷」成為亞洲 11 個地區中情況最嚴峻的詐騙問題，共在 5 個地區排名首位，而「購物詐騙」和「投資詐騙」則緊隨其後，各在 3 個地區位居榜首。

在台灣，前 5 大數位服務詐騙類型包含「個資盜用 / 盜刷」、「帳單繳款詐騙」、「購物詐騙」、「投資詐騙」和「假冒政府 / 銀行詐騙」等，影響層面涵蓋金融機構、電商服務、人力市場、政府單位在內的各行各業。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，加速推動防詐實務區域性合作交流、提升詐騙防範意識等有迫切需要，Gogolook 近年來正積極拓展與台灣、韓國、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等地政府單位、企業組織與民間機構的合作夥伴關係，全力發展防詐新商機。

Gogolook 持續研發由 AI 與數據驅動的信任科技解決方案，包括陌生來電辨識軟體「Whoscall」、訊息管理和防詐應用程式「MessageChecker」、具備認證機制和偽冒偵測功能的「Watchmen 商譽保護服務」，以及專為企業打造的數位身分驗證解決方案。