〈文曄法說〉健全財務 擬再籌組600億元大型聯貸案

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (5) 日召開法說會，針對外界提問併購資金，董事長鄭文宗回應，原先有意發行特別股，後續決議辦理現金增資，同時正籌組 600 億元聯貸案，加上星展銀行支持的全額併購資金，整體財務將更健全，法人估，文曄此次整體籌資規模逼近 2000 億元。

鄭文宗指出，文曄併購 Future 前已委託龐大律師團研究相關法規，包括外國直接投資 (FDI) 以及反壟斷等條例，由於雙方並無涉及技術能力等，目前已就相關法規進行送審，並與各國政府溝通，預計整起併購案會在明年中完成。

鄭文宗補充，上述併購的一次性費用包括會計師、律師費等，共計花費 10.3 億元，第三季已提列 4.7 億元，第四季、明年第一季會再各自提列 2.8 億元。

併購資金方面，文曄此次斥 38 億美元併購 Future，除了已取得星展銀行 (DBS) 提供的全額新台幣融資貸款，也正籌組 600 億元的銀行聯貸，以及透過辦理現金增資 1.35 億股，籌資規模估達 95 至 135 億元，整體財務也將更健全，總計籌資約 1900 至 2000 億元。

鄭文宗也預計，併購完成後，每年會進行商譽攤提，一年提列約 10 億元，為期八年左右，詳細情況待併購完成後決議，另外，向銀行借款每年利息費用約 20 億元，之後會隨著公司現金流充裕呈現逐年降低。