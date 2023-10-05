〈文曄法說〉Q4營收小增續創新高 全年營收轉為正成長

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，第四季除消費性電子與 PC 呈現衰退外，其他應用都將較上季成長，整體營收估達 1700-1800 億元，再戰歷史新高，即便以低標推算，全年營收也將轉為正成長。

文曄以美元兌新台幣 32.2 元計算，第四季營收預估達 1700-1800 億元，季增 1.6-7.6%，年增 8-14%，毛利率 2.9-3.1%，營益率 1.45-1.65%，稅後純益 11.24-15.15 億元，季減 12% 至季增 18%，每股稅後純益 1.27-1.71 元。

細分各應用，鄭文宗表示，第四季汽車電子將持續成長、業績季增 7-9%，工業與儀器也回升、季增 1-3%，通訊季增 10%，資料中心及伺服器維持強勁成長、季增超過 20%，消費性電子與 PC 則因進入傳統淡季，季減分別超過 20%、7-10%，手機則大致持平。

依全年來看，汽車電子業績年增雙位數，工業與儀器年增 1-3%，通訊年減最多、達 20%，資料中心與伺服器業績成長最顯著、年增 50-60%，消費性電子約莫持平，PC 下滑 17-19%，手機也年減 1-9%。

鄭文宗補充，伺服器產業兩極化，非 AI 伺服器仍持續去化庫存，預計明年上半年才有機會去化至正常水位，AI 伺服器則供不應求，文曄主要代理 AI 伺服器中的 ASIC 以及高速交換器，需求也隨整體產業高速成長。

展望後市，鄭文宗強調，文曄長期目標沒有改變，將持續鎖定成長性佳與較高利潤率的產品應用別，以及執行策略併購與成功整合，實現顯著綜效，並提升市佔率。