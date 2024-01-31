Wedbush：Vision Pro是蘋果進軍AI領域的利器

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 18:22

知名投行 Wedbush Securities 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 表示，蘋果公司 (AAPL-US) 正式發售 Vision Pro，對蘋果來說將是個「歷史性時刻」，代表該公司首次真正進軍 AI 領域。

這款價值 3500 美元的頭盔是蘋果自 2016 年推出 AirPods 以來的首款新產品，也是蘋果自 2015 年推出 Apple Watch 以來的首款最新計算設備，這是該公司進軍其所謂的「空間計算」領域的開始。

雖然 Vision Pro 備受全球科技用戶和產業矚目，但其高昂的售價也超出消費者的承受能力。分析師擔心這可能會影響對該款產品的需求。

對此，艾夫斯指出，Vision Pro 下一代產品的售價將大幅降低，「我們的產業調查顯示，下一代 Vision Pro 2 售價將會低得多，約在 2000 美元以下，並可能會發布 2-3 款，因爲蘋果希望更積極地推動其黃金用戶群成長。」

他所說的「黃金用戶群」指的是蘋果公司超過 10 億的 iPhone 用戶。華爾街估計，如果蘋果公司能將 1% 的 iPhone 用戶轉化爲 Vision Pro 用戶，就能產生足夠的收入，對公司獲利產生重大影響。

艾夫斯將 Vision Pro 2024 年銷量預期從先前的 46 萬台提高到 60 萬多台。他還預計 2025 年的銷量將超過 100 萬台。

他寫道，「我們還相信，未來幾年 Vision Pro 外形尺寸將類似於太陽眼鏡，而爲蘋果用戶提供更全面的適用範圍和功能。我們對 2025 財年 Vision Pro 的銷售目標是 100 萬台以上。」

據了解蘋果銷售數據的知情人士透露，蘋果公司已經售出逾 20 萬台 Vision Pro。

艾夫斯認為，Vision Pro 的真正吸引力在於成為蘋果實現 AI 雄心的平台。該款產品最終將幫助蘋果股價升至 250 美元，較目前水平有逾 30% 的上漲潛力。

蘋果股價周二 (30 日) 收跌 1.92%，報 188.04 美元。

艾夫斯解釋，「這是蘋果進軍 AI 領域的第一步，預計蘋果將在今年夏天的 WWDC 大會上討論建立一個獨立的 AI 應用商店。」「蘋果的最終目標是，未來幾年 Vision Pro 將與 iPhone 和其他蘋果設備一起使用，許多消費者 AI 用於健康、健身、體育內容和自動駕駛領域將有爆發性成長。」