健鼎價量揚市值突破1019億元 PCB千億元市值五虎重新聚首

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 15:39

大型 PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) 今 (1) 日價量齊揚，收盤上漲 6.5 元或 3.47%，收盤價報 194 元，市值重返 1000 億元大關之上 ，也使 PCB 產業市值跨過千億元公司包括金像電 (2368-TW)、欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW) 重新聚首，主要在法人對其營收及獲利的重拾信心。

健鼎因生產伺服器及 AI 伺服器板題材，先前而不斷獲法人加碼推升股價，先前在 2023 年 9 月 19 日達到最歷史高價的 216.5 元。

造成前波健鼎股價走低至 175.5 元，主要於法人擔憂其 2023 年第四季的獲利可能因匯兌損失而不如預期，且 2024 年第一季營收不具信心，但由今天最新券商投顧的報告指出，2023 年第四季的獲利仍可望達成每股 3 元的水準，2023 年全年的每股純益在 11 元之上 ，也將爲健鼎連續 5 年特愛純益 11 以上，且將維持 63% 的股利配發水準。

而在 2024 年首季的營收展望上，投顧的報告指出，健鼎 2024 年元月營收將達 55 億元，優於上月及去年 12 月的表現，且 2024 年的首季的營收將可望獲推升有優於上一季及去年同期的亮麗表現，而目前健鼎仍是看好汽車、伺服器及 DRAM/SSD 三大產品的成長，至於光電及手持還是相對保守。但就中期來看，健鼎營收仍向上。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案也進行另一越南周德新廠的投資之中。

健鼎受惠產能利用率提升，及匯率、產品組合有利挹注下，2023 年第三季稅後純益提升到 21.39 億元，創新高，季增 1.21 倍，年增 31.52%，每股純益 4.07 元；前三季稅後純益 42.41 億元，每股純益 8.07 元，獲利也超越欣興及南電。

健鼎 2023 年前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年前三季稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。2023 年將再賺回一個股本以上。