〈焦點股〉健鼎Q3獲利創高 買盤湧市值重返千億元

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 因財報表現優異，第三季獲利創新高，今 (10) 日股價上漲逾 4.5%，最高價達 195 元，市值也突破 1000 億元，重返市值突破千億元的 PCB 廠行列。

目前 PCB 產業市值跨過千億元公司包括金像電 (2368-TW)、欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW)。

健鼎受惠產能利用率提升，及匯率、產品組合有利挹注下，第三季稅後純益提升到 21.39 億元，創新高，季增 1.21 倍，年增 31.52%，每股純益 4.07 元；前三季稅後純益 42.41 億元，每股純益 8.07 元，也超越欣興及南電。

健鼎對東南亞的投資也積極動起來，董事會決議對越南增加投資 9000 萬美元，除增資原購併的同奈省邊和廠 3000 萬美元擴充設備外，並新投資 6000 萬美元於越南巴地頭頓省周德工業區租地 5.45 萬坪設立健鼎 (周德) 子公司，將在 2024 年動工興建新廠。

健鼎前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。