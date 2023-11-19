台PCB廠前三季汽車板銷售 健鼎以120億元續坐穩龍頭

美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 以擁有兩岸每月千萬呎產能及高階 HDI 製程競爭優勢下，今 (2023) 年前三季在汽車板的銷售值以 120.06 億元領先敬鵬 (2355-TW) 的 99.25 億元，穩坐登前三季的汽車板銷售冠軍，同時，健鼎看好第四季記憶體模組、伺服器、汽車等應用的出貨。

依統計結果，台商汽車板廠領先群的三大汽車板廠在 2023 年前三季的汽車板銷售金額並己達 260 億元。

雖然健鼎 2023 年第三季營運回升，包括營收及獲利都較第二季走揚，依出貨產品應用別計，車用板比重仍占各應用別的 25.4%，金額達 41.25 億元，占第一位。健鼎 2023 年 2023 年前三季營收 439.11 億元，其中汽車板仍居營收比重第一位而達 27.34%，前三季在汽車板的銷售值達 120.06 億元。

值得注意的是，自 2022 年第四季起，在消費、網通電子進人去化庫存而形成 PCB 產業訂單趨緩同時，健鼎自 2022 年第四季起的汽車板銷售比重都站穩在 24.5% 以上，都占各類產品應用的第一位。

就敬鵬而言，敬鵬 2023 年第三季營收較第二季回升，敬鵬第三季營收 44.21 億元，毛利率 16.38%，季增 5.58 個百分點，年增 8.75 個百分點，稅後純益爲 3.6 億元，季增 1.21 倍，年增 74.72%，每股純益爲 0.91 元。主要貢獻仍來自於汽車的增加，敬鵬當季汽車板營收比重躍升到 83.5%，也帶動 2023 前三季營收 124.06 億元，汽車板比重回到 80%。

以此推估，敬鵬在 2023 年前三季的汽車板營收額 99.25 億元，則落後在健鼎之後。

單單就健鼎與敬鵬在汽車板接單及銷售的較勁與消長來看，2022 年健鼎全汽車板的全年銷售金額爲 134.2 億元，仍落後於敬鵬的 140.91 億元，但今年以來，在 PCB 市場不振的市況之下，健鼎汽車應用的出貨比重仍持穩向上，前三季在汽車板的銷售值以 120.06 億元領先敬鵬的 99.25 億元。

而依統計及各公司法說會提供的資訊顯示，定穎 2023 年前三季營收 115.48 億元，汽汽車板營收約 80.4 億元，占營收約 69.62%。

在台灣上市櫃的 PCB 廠，包括健鼎、敬鵬、高技 (5439-TW)、定穎都是重要汽車板供應商。同時，包括瀚宇博德 (5469-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 也不斷透過購併、擴產等模式，尋求大力搶食汽車板市場的大餅。

依集邦科技 (TrendForce) 研究顯示，受惠於全球電動車滲透率持續提升及汽車電子化，車用板 2023 年產值預估年增 14%，達 105 億美元，占整體 PCB 產值比重由去年 11% 上升至 13%；至 2026 年車用 PCB 產值將有望成長至 145 億美元，占整體 PCB 產值比重則上升至 15%，估 2022-2026 年車用 PCB 產值 CAGR 約 12%。

由於 PCB 在消費性電子應用占比過半，在終端市場需求尚未明顯回溫的情況下，導致經濟逆風對於 PCB 產業的影響相較其他零組件更明顯，預估 2023 年全球 PCB 產值約為 790 億美元，較 2022 年衰退 5.2%。其中車用 PCB 市場則呈現逆勢成長，電動車的成長趨勢及汽車的電子化程度加深，都是強大的推升動能。