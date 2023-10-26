產業調整期拉長 欣興、健鼎估本季營收持平Q3

欣興 (3037-TW) 與健鼎 (3044-TW) 都是今年前三季獲利前段班的大型 PCB 廠，但對第四季營運均保守看，主要受電子產業調整期拉長影響，業者預估，第四季營收僅將持平第三季，欣興董事長曾子章更認為，整體產業到明年 6-7 月才可望開始好轉。

由於市場消費、企業資本支出意願仍待提振，欣興目前對景氣看法仍保守，欣興第三季營收 265.46 億元，每股純益 1.7 元，並認為第四季將持平第三季水準。

欣興前三季營收爲 783.47 億元，毛利率 20.16%，年減 10.15 個百分點；稅後純益 90.73 億元，年減 59.24%，每股純益 5.97 元。

而健鼎第三季營收走高、達 162.39 億元，季增 20.8%，超越原預估的季增幅 10-15%，不過，健鼎對第四季營運看法保守，預估將與第三季持平，全年應可達 600 億元營收水準，公司目前也緊盯客戶拉貨進度，以避免庫存過度堆高，影響營收動能。

健鼎上半年毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。法人認為，在第三季美元走升下，加上營收季增 20%，健鼎單季每股純益可望超過 2 元，推升前三季 EPS 超過 6 元，並超越欣興的 5.97 元。

健鼎生產的 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、中國江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。