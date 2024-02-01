鄉林賴正鎰：樂觀全台今年房市推案量估將維持2兆元之上

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 13:12

鄉林建設 (5531-TW) 董事長賴正鎰在台灣總統大選後，今 (1) 日首次對台灣房市的後續發展提出看法也偏向樂觀，賴正鎰並且認為，台灣官方在 2023 年祭出了 8 波打房措施，預估在選後將不再有打房措施，房市看價量平穩，全年推案量估維持 2 兆元之上。

賴正鎰原本預估 2023 年房市的總推案量會下降 15% 至 1.6 兆元，但最終統計結果不降反升，並達 2.1 兆元，而 2023 年預料在政府規定土融限期 18 個月開工，去年延後推案的建商今年會陸續開工，將支撐今年總推案量可望維持 2 兆之上的水準 ，預估今年的台灣整體房市為量價皆穩的格局。

同時，由於台灣徵收碳費即將上路，營建成本也相對增加，將使房價也難走跌。

賴正鎰指出，官方以政策打房並沒有使房價下跌，主因營建成本持續上漲，除土地價格沒有跌以外，建築成本這幾年來漲勢兇猛，如今，今年又要加上碳費即將開徵，將進一步再推升成本，讓房價難跌。