〈旭富展望〉市場競爭調降產品價格 今年拚提升稼動率彌補缺口

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 11:10

旭富災後重建幾乎進入尾聲，隨著產能逐步恢復，今年產能已經不是問題，主要營運目標是提升產能利用率，不過以目前第一季來看，接單狀況還不盡理想，預期營運將與去年同期相當。

公司坦言，憂鬱症原料藥受到印度藥廠競爭影響，整體價格持續往下降，加上去年第四季既有庫存成本高，導致此原料藥是負毛利。儘管目前供應給歐洲大客戶出貨量大、可提升營收，但獲利貢獻有限。

其他產品方面，治療怕金氏症中間體 PGA，去年營收已經回到火災前水準，今年營收會維持去年，此外，後續會往朝向開發其原料藥。

癲癇藥物原料藥已經重新向原廠客戶送樣，旭富期望該原廠客戶第二季可以完成產線稽核與查證程序後，重回下訂單。旭富表示，此品項也是今年營收能否穩健回覆的重要因素之一。

另外，鎮定安眠用中間體及原料藥由於供應商較少，價格維持堅挺、青光眼原料藥目前供應客戶包含瑞士、日本與原廠客戶，此兩項產品毛利率較好。