水星生醫*與旭富製藥簽訂MOU 共同推進全球市場

水星生醫 *(6932-TW) 與原料藥公司旭富製藥 (4119-TW) 簽訂合作備忘錄 (MOU)，雙方互相支援配合，共同合作推進全球市場。藉由與旭富合作，水星生醫 * StackDose 平台能更精確地與藥廠對接，發揮水星生醫 * 平台優勢，將藥品原料主成分以 StackDose 平台製程進行可能的加值，雙方進而一同向各國藥廠洽談更深入之合作。

旭富為國內主要原料藥廠之一，產品包括抗癲癇、抗憂鬱、心律不整、青光眼、帕金森氏症、大麻類中間體與原料藥等，客戶涵蓋歐、美、日等國際新藥及學名藥廠，外銷比重約 9 成。

水星生醫 * 的專利 StackDose 技術平台可協助藥廠開發藥物新製程或新劑型等任何加值可能性。雙方共同合作推進全球市場，旭富可轉介有 StackDose 技術平台需求的客戶給水星生醫 *，水星生醫 * 也可轉介客戶予旭富。此外，雙方協議具開發價值之藥品，將由旭富提供原料，水星生醫 * 利用 StackDose 技術平台開發，未來藥物授權第三方藥廠時，雙方共享授權金收益。

水星生醫 * 的專利 StackDose 新藥開發技術平台，包含特有藥物黏合配方與秒散崩藥物成型結構技術，及自動化 3D 粉末列印藥錠成型技術。StackDose 平台能在短時間之內賦予學名藥的新生命，有助於原廠藥延長專利週期或給予普通學名藥新的價值。

水星生醫 * 已陸續與國內外藥廠簽訂共同開發藥物合約，也進行平台授權，目前戰略合作對象遍及台、美、東南亞市場，今再與旭富合作，有望將 StackDose 平台推廣至更多海外藥廠，加速市場拓展。